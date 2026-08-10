Thermo Wax CP 945, 20л

Този термо-восъчен концентрат създава водоотблъскващо, трайно покритие с ефект на висок блясък. С високо съдържание на естествен восък от карнауба.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 5
Тегло (кг) 19,88
Тегло с опаковката (кг) 21,485
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Thermo Wax CP 945, 20л
Thermo Wax CP 945, 20л

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Леки автомобили
  • Товарни автомобили
  • Автобуси, товарни автомобили
Аксесоари