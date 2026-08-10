Top Care CP 950, 20л

Течен восък на спрей за консервиране и грижа за лъскав вид. Нечувствителен към твърда на вода, той генерира стабилен филм с висок блясък, позволява водата да се отстранява от големи повърхности и да изсъхва, без да оставя ивици или петна.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 4
Тегло (кг) 19,96
Тегло с опаковката (кг) 22,085
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Top Care CP 950, 20л
Top Care CP 950, 20л

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Сфера на приложение
  • Автобуси, товарни автомобили
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