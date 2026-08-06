VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 20л

Активен, съвместим с восък шампоан за четки за почистване на автоматични автомивки. Специална комбинация от активни съставки подобрява способността за плъзгане на четката, за да защити повърхността на автомобила и да го подготви оптимално за обработка с Gloss Dryer Nano RM 832. VDA-съвместим.