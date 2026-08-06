VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 20л
Активен, съвместим с восък шампоан за четки за почистване на автоматични автомивки. Специална комбинация от активни съставки подобрява способността за плъзгане на четката, за да защити повърхността на автомобила и да го подготви оптимално за обработка с Gloss Dryer Nano RM 832. VDA-съвместим.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|9
|Тегло (кг)
|20,46
|Тегло с опаковката (кг)
|21,785
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 250 x 440
Качества
- Ефективен шампоан за четки, базиран на нанотехнологии
- надеждно отстранява замърсявания от грес, масла, емисии и инсекти
- Създадена наноструктурирана повърхност за последваща обработка със вакса за блясък NANO RM 832 ASF
- В резултат на това той вече има водоотблъскващ ефект
- Подпомага плъзгането на четките и щади по този начин повърхностите на превозните средства
- Значително рдуцира повторното замърсяване на четките
- Съвместим е с вакси и предотвратява образуването на ивици по боядисаните повърхности
- Отговаря на VDA
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Повърхностно биоразградим съгласно OECD
- Без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P280a Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
- P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
Сфера на приложение
- VDA-compliant
- Товарни автомобили
- Леки автомобили