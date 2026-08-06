VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 20л

Активен, съвместим с восък шампоан за четки за почистване на автоматични автомивки. Специална комбинация от активни съставки подобрява способността за плъзгане на четката, за да защити повърхността на автомобила и да го подготви оптимално за обработка с Gloss Dryer Nano RM 832. VDA-съвместим.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 9
Тегло (кг) 20,46
Тегло с опаковката (кг) 21,785
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 x 250 x 440
Качества
  • Ефективен шампоан за четки, базиран на нанотехнологии
  • надеждно отстранява замърсявания от грес, масла, емисии и инсекти
  • Създадена наноструктурирана повърхност за последваща обработка със вакса за блясък NANO RM 832 ASF
  • В резултат на това той вече има водоотблъскващ ефект
  • Подпомага плъзгането на четките и щади по този начин повърхностите на превозните средства
  • Значително рдуцира повторното замърсяване на четките
  • Съвместим е с вакси и предотвратява образуването на ивици по боядисаните повърхности
  • Отговаря на VDA
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Повърхностно биоразградим съгласно OECD
  • Без NTA
VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 20л
VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 20л
VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 20л
VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P280a Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
  • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
Сфера на приложение
  • VDA-compliant
  • Товарни автомобили
  • Леки автомобили
Аксесоари