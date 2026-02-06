VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 20л
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка
(л)
|
20
|Опаковъчна единица
(бр.)
|
1
|Ниво на pH
|
4
|Тегло
(кг)
|
19,84
|Тегло вкл. Опаковка
(кг)
|
21,685
|Размери (Д х Ш х В)
(мм)
|
260 x 230 x 420
Качества
- Ефективно средство за изсушаване на блясък, базирано на нанотехнологии
- бързо разграждане на водния филм на големи площи
- отлични резултати от изсъхването
- Най-добри резултати в комбинация с NANO RM 816 ASF Active Foam Wash
- ефективна при всякаква твърдост на водата
- Създава огледален блясък
- ефективна защита до 1 месец
- Отговаря на VDA
- Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
- Без NTA
- без минерални масла и минерални въглеводороди
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
- Z 20 Съдържа Limonene. Може да предизвика алергична реакция.
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Леки автомобили
- Товарни автомобили