VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 20л

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 4
Тегло (кг) 19,84
Тегло вкл. Опаковка (кг) 21,685
Размери (Д х Ш х В) (мм) 260 x 230 x 420
Качества
  • Ефективно средство за изсушаване на блясък, базирано на нанотехнологии
  • бързо разграждане на водния филм на големи площи
  • отлични резултати от изсъхването
  • Най-добри резултати в комбинация с NANO RM 816 ASF Active Foam Wash
  • ефективна при всякаква твърдост на водата
  • Създава огледален блясък
  • ефективна защита до 1 месец
  • Отговаря на VDA
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Без NTA
  • без минерални масла и минерални въглеводороди
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
  • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
  • Z 20 Съдържа Limonene. Може да предизвика алергична реакция.
Сфера на приложение
  • Леки автомобили
  • Товарни автомобили
