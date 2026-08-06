VehiclePro Klear! пяна за полиране RM 837, 20л

Ясно видима, дълготрайна консервация с възстановителен ефект. Защитава повърхността от влиянието на околната среда. Увеличава блясъка. С екстракт от цвят на лотос.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 5
Тегло с опаковката (кг) 20,8
Качества
  • Дълготрайна защита и вакса за блясък за автомивки с опция за програма „Пяна за пена“
  • създава перфектен бляскав гланц
  • защитава ефективно боята от улични замърсявания, дъжд с висока киселинност, насекоми, зимна сол и атмосферни влияния.
  • Защитата трае до 6 измивания
  • Защита без междинно изсушаване
  • ефективна при всякаква твърдост на водата
  • без остатъци по стъклата на автомобила
  • без слепване на почистващите четки и дюзи
  • Отговаря на VDA
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Без NTA
  • без минерални масла и минерални въглеводороди
VehiclePro Klear! пяна за полиране RM 837, 20л
VehiclePro Klear! пяна за полиране RM 837, 20л
VehiclePro Klear! пяна за полиране RM 837, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P280a Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
  • Леки автомобили
Аксесоари