VehiclePro Klear! пяна за полиране RM 837, 20л
Ясно видима, дълготрайна консервация с възстановителен ефект. Защитава повърхността от влиянието на околната среда. Увеличава блясъка. С екстракт от цвят на лотос.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|5
|Тегло с опаковката (кг)
|20,8
Качества
- Дълготрайна защита и вакса за блясък за автомивки с опция за програма „Пяна за пена“
- създава перфектен бляскав гланц
- защитава ефективно боята от улични замърсявания, дъжд с висока киселинност, насекоми, зимна сол и атмосферни влияния.
- Защитата трае до 6 измивания
- Защита без междинно изсушаване
- ефективна при всякаква твърдост на водата
- без остатъци по стъклата на автомобила
- без слепване на почистващите четки и дюзи
- Отговаря на VDA
- Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
- Без NTA
- без минерални масла и минерални въглеводороди
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P280a Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P362 + P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
- Леки автомобили