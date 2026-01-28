VehiclePro Rim Cleaner Препарат за почистване на джанти , киселинен RM 800, 20л

Високо ефективен концентрат за почистване на джанти. Активната пяна позволява нежното отстраняване на всички обичайни замърсявания по джантите, като спирачен прах, износване на гуми, остатъци от зимна сол, петна от вар и отлагания на сол.