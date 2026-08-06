VehiclePro Spray Wa RM 821 Classic препарат с течен восък на спрей, 20л

Този течен восък за спрей придава на автомобилите блестящ вид и дълготрайна защита. Не се влияе от качеството на водата, той осигурява перфектен завършек без изсушаване. VDA съвместим.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 4
Тегло (кг) 19,88
Тегло с опаковката (кг) 21,505
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 230 x 430
VehiclePro Spray Wa RM 821 Classic препарат с течен восък на спрей, 20л
VehiclePro Spray Wa RM 821 Classic препарат с течен восък на спрей, 20л
VehiclePro Spray Wa RM 821 Classic препарат с течен восък на спрей, 20л
VehiclePro Spray Wa RM 821 Classic препарат с течен восък на спрей, 20л
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Сфера на приложение
  • Автобуси, товарни автомобили
  • Леки автомобили
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