VehiclePro Spray Wa RM 821 Classic препарат с течен восък на спрей, 2.5л

Този течен восък за спрей придава на автомобилите блестящ вид и дълготрайна защита. Не се влияе от качеството на водата, той осигурява перфектен завършек без изсушаване. VDA съвместим.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 2,5
Опаковъчна единица (бр.) 4
Ниво на pH 4
Тегло с опаковката (кг) 2,66
VehiclePro Spray Wa RM 821 Classic препарат с течен восък на спрей, 2.5л
VehiclePro Spray Wa RM 821 Classic препарат с течен восък на спрей, 2.5л
VehiclePro Spray Wa RM 821 Classic препарат с течен восък на спрей, 2.5л
VehiclePro Spray Wa RM 821 Classic препарат с течен восък на спрей, 2.5л
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Сфера на приложение
  • Автобуси, товарни автомобили
  • Леки автомобили