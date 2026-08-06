CA 10 C Sanitary Deep Cleaner Препарат за основно почистване, 5л
Готов за употреба почистващ препарат за тоалетни, сертифициран по екомаркировката на ЕС, с вискозна гелообразна формула за много добро прилепване към вътрешността на тоалетните и писоарите.
Благодарение на вискозната си консистенция, SanitPro CA 10 C eco!perform на Kärcher прилепва добре и към вертикалните повърхности на тоалетните и писоарите, като осигурява по-дълго време за контакт и по-добри резултати при почистването. Почистващият концентрат се използва в неразреден вид за ръчно почистване за поддръжка на тоалетни и писоари и в разреден вид за подове и повърхности. Функционалната капачка улеснява употребата му, активната почистваща лимонена киселина е високо ефективна и оставя приятен цитрусов аромат. Премахва минерални замърсявания като варовикови остатъци, варовиков сапун, уринарен камък и типични органични замърсявания в тоалетните, както и остатъци от мазнини и сапун бързо, надеждно и благодарение на устойчивата си формула по изключително екологичен начин. Освен това SanitPro CA 10 C eco!perform е сертифициран в съответствие със строгите изисквания на екомаркировката на ЕС и е удостоен с австрийската екомаркировка.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|5
|Опаковъчна единица (бр.)
|2
|Ниво на pH
|2
|Тегло (кг)
|5,275
|Тегло с опаковката (кг)
|5,655
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|192 x 145 x 248
Качества
- Ефикасно средство за основно чистене на санитарни съоръжения
- Отстранява отлагания от варовик и урина, остатъци от сапун, мазнина и следи от токчета
- С гел формула за по-добро нанасяне на вертикални повърхности
- Измитите повърхности се сушат без да се забелязват следи
- Деликатен към материалите
- Приятен, свеж аромат
- Носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
- С ефект easy-to-clean. Улеснява следващите почиствания
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
- Санитарни помещения