Активен почистващ препарат, алкален RM 81, без NTA, 10л

Активен почистващ препарат щадящ третираната повърхност за силни маслени и минерални замърсявания. Подходящ за почистване на автомобили и за измиване на двигателя.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 12,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,5
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности
  • Основно почистване
  • Почистване на подове и повърхности
