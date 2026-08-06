Подхранващ агент под налягане Pro, алкален RM 92 Agri, 10л

Накисващото средство разхлабва изсъхналата тор, за да намали времето за почистване и консумацията на вода. Инхибиторите на корозия запазват стабилни крепежни елементи. Идеален за конюшни и салони за мляко.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло с опаковката (кг) 13,2
Качества
  • има отлични свойства на разтваряне на мазнини и лесно премахва органични материали като тор, мръсотия и остатъци от храна.
  • Прониква дори изсушен тор
  • 100% биоразградим
  • Не уврежда стабилни съоръжения (инхибитори на корозия)
  • Без отрицателни ефекти върху дренажните системи и биогазовите инсталации
Подхранващ агент под налягане Pro, алкален RM 92 Agri, 10л
Подхранващ агент под налягане Pro, алкален RM 92 Agri, 10л
Подхранващ агент под налягане Pro, алкален RM 92 Agri, 10л
Подхранващ агент под налягане Pro, алкален RM 92 Agri, 10л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Стабилни тела, салони за мляко
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