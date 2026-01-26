Нашият почистващ препарат за масла и мазнини PressurePro Extra RM 31 наистина оправдава името си и разтваря дори най-упоритите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди от дим и смола, привидно без никакви усилия. Силно концентрираният, икономичен почистващ препарат за водоструйки може да се използва във всички температурни диапазони - включително в етапа на пара при 150 °C - и предлага мощно почистващо действие. Като идеален дълбоко почистващ препарат, подходящ за измиване на двигатели и почистване на части в сервизи или в земеделски стопанства, той впечатлява и в други области, например при почистване на фасади при отстраняване на замърсявания, причинени от емисии, птичи изпражнения или остатъци от насекоми, а също така може да се използва за почистване на вътрешността на резервоари в хранително-вкусовата промишленост. Препаратът за почистване на масла и мазнини PressurePro Extra RM 31 не съдържа силикон, бързо отделя маслото и водата в маслоуловителя и оставя след себе си приятен свеж аромат.