Препарат за отстраняване на мазнини и грес Extra RM 31, 10л

Силно концентриран препарат за дълбоко почистване с водоструйка. Ефективно отстранява упорити замърсявания, напр. масла, мазнини, катран, сажди и смола, при всякакви температури.

Нашият почистващ препарат за масла и мазнини PressurePro Extra RM 31 наистина оправдава името си и разтваря дори най-упоритите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди от дим и смола, привидно без никакви усилия. Силно концентрираният, икономичен почистващ препарат за водоструйки може да се използва във всички температурни диапазони - включително в етапа на пара при 150 °C - и предлага мощно почистващо действие. Като идеален дълбоко почистващ препарат, подходящ за измиване на двигатели и почистване на части в сервизи или в земеделски стопанства, той впечатлява и в други области, например при почистване на фасади при отстраняване на замърсявания, причинени от емисии, птичи изпражнения или остатъци от насекоми, а също така може да се използва за почистване на вътрешността на резервоари в хранително-вкусовата промишленост. Препаратът за почистване на масла и мазнини PressurePro Extra RM 31 не съдържа силикон, бързо отделя маслото и водата в маслоуловителя и оставя след себе си приятен свеж аромат.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло (кг) 11,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,842
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 190 x 307
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Основно почистване
  • Почистване на съдове и резервоари
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности
  • Автоцистерни за хранителни продукти
  • Почистване на фасади
Аксесоари