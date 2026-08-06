Препарат за отстраняване на мазнини RM 731, 5л

Отстранява най-силните замърсявания с мазнини, белтъчини, масла и сажди по пода, работните повърхности и машините (особено подходящ за хранително-вкусовата промишленост). Лесен за използване и щадящ третираните повърхности. Отмива се без остатък.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло (кг) 5,515
Тегло с опаковката (кг) 5,79
Размери (Д × Ш × В) (мм) 190 x 140 x 250
Качества
  • Ефективен препарат за водоструйки
  • Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
  • подходящ за керамични и повърхности от неръждаема стомана
  • Ефективен при всякакви температури
  • изплаква се без остатъци
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
Препарат за отстраняване на мазнини RM 731, 5л
Препарат за отстраняване на мазнини RM 731, 5л
Препарат за отстраняване на мазнини RM 731, 5л
Препарат за отстраняване на мазнини RM 731, 5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

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Сфера на приложение
  • Млекодобивни стопанства
  • Почистване на повърхности
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