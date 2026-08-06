Препарат за отстраняване на смола RM 33, 20л

Течен, изключително мощен препарат за основно почистване и премахване на силни замърсявания от масло, грес, катран, сажди от дим и смола. Без NTA.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло с опаковката (кг) 26,6
Качества
  • Ефективен препарат за водоструйки
  • Разтваря дори най-упоритите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди и смоли
  • особено подходящ за типичните хранителни замърсявания - мазнини, захарни глазури, сажди от дим…
  • Бърза ефективност
  • подходящ за керамични и повърхности от неръждаема стомана
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
  • Без фосфати
Препарат за отстраняване на смола RM 33, 20л
Препарат за отстраняване на смола RM 33, 20л
Препарат за отстраняване на смола RM 33, 20л
Препарат за отстраняване на смола RM 33, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Помещения за пушене, грилове и барбекюта
  • Кухни
Аксесоари