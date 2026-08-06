Препарат за отстраняване на вакса RM 36, 20л
Отстранява защитни слоеве и остатъци от мазнини от лакирани и боядисани повърхности. Много подходящ за приложение с водоструйка.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Тегло (кг)
|16
|Тегло с опаковката (кг)
|18,34
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|255 x 230 x 400
Качества
- ефективно отстранява защитни слоеве
- разтваря защитни восъчни слоеве
- Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
- Деликатен към материалите
- без халогениран въглеводород
- Без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P301 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P331 НЕ предизвиквайте повръщане.
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
- EUH 066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Отстраняване на защитни слоеве от МПС
- Измиване на детайли
- Почистване на повърхности
- Почистване на МПС, измиване на двигател