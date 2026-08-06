Препарат за отстраняване на вакса RM 36, 20л

Отстранява защитни слоеве и остатъци от мазнини от лакирани и боядисани повърхности. Много подходящ за приложение с водоструйка.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло (кг) 16
Тегло с опаковката (кг) 18,34
Размери (Д × Ш × В) (мм) 255 x 230 x 400
Качества
  • ефективно отстранява защитни слоеве
  • разтваря защитни восъчни слоеве
  • Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Деликатен към материалите
  • без халогениран въглеводород
  • Без NTA
Препарат за отстраняване на вакса RM 36, 20л
Препарат за отстраняване на вакса RM 36, 20л
Препарат за отстраняване на вакса RM 36, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
  • H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
  • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
  • P301 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P331 НЕ предизвиквайте повръщане.
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
  • EUH 066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Сфера на приложение
  • Отстраняване на защитни слоеве от МПС
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
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