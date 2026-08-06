Препарат за почистване на повърхности PressurePro, киселинен RM 93 Agri, 10л

Киселинен повърхностно почистващ препарат за стаи за мляко, млечни помещения и конюшни. Премахва дори най-упорити отлагания, като варовик, минерали и ръжда. Инхибиторите на корозия запазват стабилни крепежни елементи.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 1
Тегло с опаковката (кг) 11,44
Качества
  • Той премахва най-упоритите неорганични остатъци от калций, ръжда, минерали и млечни отлагания
  • 100% биоразградим
  • Много добра съвместимост на материалите, не уврежда стоманени, пластмасови, неръждаеми стомани или облицовани с плочки повърхности
  • Без отрицателни ефекти върху дренажните системи и биогазовите инсталации
Препарат за почистване на повърхности PressurePro, киселинен RM 93 Agri, 10л
Препарат за почистване на повърхности PressurePro, киселинен RM 93 Agri, 10л
Препарат за почистване на повърхности PressurePro, киселинен RM 93 Agri, 10л
Препарат за почистване на повърхности PressurePro, киселинен RM 93 Agri, 10л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Стабилни съоръжения, салони за мляко, млечни помещения
  • Почистване на подове и повърхности
  • Санитарни помещения
Аксесоари