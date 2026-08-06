PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3л
Позволява безконтактно измиване на автомобила. Отстранява дори упорити отлагания от масла и грес, остатъци от насекоми и улична мръсотия, като същевременно е нежен към лаковото покритие.
За лесна, директна и безконтактна употреба с пеногенератор без предварително смесване - почистващата пяна PressurePro RM 838 от Kärcher. Почистващата пяна без силикон образува фина, обемна, дълготрайна алкална пяна, която прилепва дори към вертикални повърхности. Масла, грес, остатъци от насекоми, птичи изпражнения, пътна мръсотия и дори много упорити селскостопански замърсявания се отстраняват надеждно от всички видове превозни средства. От леки автомобили до камиони, трактори, селскостопански уреди и машини или комунална техника: прилепващата пяна означава, че няма нужда от механични инструменти като четки, като по този начин се предотвратяват микродраскотини по боядисаните повърхности. Краткото време на контакт на почистващата пяна PressurePro RM 838 direct също така прави почистването на превозните средства много по-бързо.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|3
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|12
|Тегло (кг)
|3,06
|Тегло с опаковката (кг)
|3,25
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|153 x 115 x 240
Качества
- Мощна почистваща пяна за безконтактно измиване на автомобили
- отстранява силни замърсявания с масла и мазнини, както и сажди, смола, остатъци от насекоми и улични замърсявания
- повишена ефективност на почистването благодарение на интегрираните микро кристали
- Особено ефективна благодарение на фината, обемна и дълготрайна пяна
- безконтактното почистване защитава от появата на микро драскотини
- Много щадящ към лаковото покритие, декоративните елементи и алуминиевите джанти
- висока производителност
- Много кратко време за контакт
- Приятен, свеж аромат
- Отговаря на VDA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
- Z 20 Съдържа Limonene. Може да предизвика алергична реакция.
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Сфера на приложение
- VDA-compliant
- Товарни автомобили