PressurePro Почистваща пяна, кисела RM 59, 20л

Без усилия отстранява силни отлагания и обвивки, като например варовик, ръжда, мазнина, белтъчини, бирен и млечен варовик на плочките, плочките за калиеви печки и контейнери. Интензивно въздействие на чистене на всички повърхности поради много стабилният килим от пяна.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 2
Тегло (кг) 21,225
Тегло с опаковката (кг) 21,998
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Качества
  • Средство за чистене с пяна под високо налягане
  • Отстранява силни замърсявания от котлен камък, ръжда, мазнини и белтъчини
  • Деликатен към материалите
  • създава килим от пяна който дълго издържа
  • много добри свойства на измиване
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
PressurePro Почистваща пяна, кисела RM 59, 20л
PressurePro Почистваща пяна, кисела RM 59, 20л
PressurePro Почистваща пяна, кисела RM 59, 20л
PressurePro Почистваща пяна, кисела RM 59, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P280a Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P302 + P352a ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Млекодобивни стопанства
  • Стени, плочки
  • Почистване на повърхности
  • Автоцистерни за хранителни продукти
Аксесоари