PressurePro препарат за почистване на солари RM 99, 20л

Високоефективно средство за чистене, което запазва материала и биоразградимо, предназначено е за чистене без остатък и следи на соларните и фотоволтаични съоръжения. Възпрепятства образуването на петна от варовик. За всякаква твърдост на водата. Използва се за отстраняване на втвърдени птичи изпражнения, цветен прашец, сажди и прах. Подходящо и за алуминиеви рамки.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Ниво на pH 9
Тегло вкл. Опаковка (кг) 21,15
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Слънчеви и фотоволтаични системи
Аксесоари