PressurePro RM 22 Автошампоан, без NTA, на прах, 20кг

Мощен шампоан на прах за отстраняване на упорити масла, мазнини и минерални замърсявания. Идеален за почистване на двигатели и измиване на автомобили. Не съдържа NTA.