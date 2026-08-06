PressurePro RM 22 Автошампоан, без NTA, на прах, 20кг
Мощен шампоан на прах за отстраняване на упорити масла, мазнини и минерални замърсявания. Идеален за почистване на двигатели и измиване на автомобили. Не съдържа NTA.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (кг)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|12,7
|Тегло (кг)
|20
|Тегло с опаковката (кг)
|20,265
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|540 x 640 x 120
Качества
- Ефективен шампоан на прах за водоструйки
- Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
- Ефективен при всякакви температури
- Бърза ефективност
- Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Без фосфати
- без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- Измиване на детайли
- Почистване на повърхности