PressurePro RM 22 Автошампоан, без NTA, на прах, 20кг

Мощен шампоан на прах за отстраняване на упорити масла, мазнини и минерални замърсявания. Идеален за почистване на двигатели и измиване на автомобили. Не съдържа NTA.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (кг) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 12,7
Тегло (кг) 20
Тегло с опаковката (кг) 20,265
Размери (Д × Ш × В) (мм) 540 x 640 x 120
Качества
  • Ефективен шампоан на прах за водоструйки
  • Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Ефективен при всякакви температури
  • Бърза ефективност
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без фосфати
  • без NTA
PressurePro RM 22 Автошампоан, без NTA, на прах, 20кг
PressurePro RM 22 Автошампоан, без NTA, на прах, 20кг
PressurePro RM 22 Автошампоан, без NTA, на прах, 20кг
PressurePro RM 22 Автошампоан, без NTA, на прах, 20кг
PressurePro RM 22 Автошампоан, без NTA, на прах, 20кг
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности