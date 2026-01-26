PressurePro RM 25 Активен почистващ препарат - киселинен, 10л

Киселинен основен почистващ препарат за работа с водоструйки. За използване в санитарни помещения и хранително-вкусовата промишленост. Отстранява котлен камък, ръжда, отлагания от бирени и млечни камъни, както и петна от мазнини и белтъци.

Благодарение на широкия си спектър на ефикасност киселинният почистващ препарат PressurePro Active RM 25 на Kärcher може да се използва в многобройни приложения за цялостно почистване с водоструйки. Препаратът отстранява без усилие варовик, ръжда, отлагания от бирен и млечен камък, както и петна от мазнини и белтък. Поради това той е идеален за почистване на вътрешността на резервоари в хранително-вкусовата промишленост, за дълбоко почистване на хладилни складове и хладилни помещения, както и на санитарни помещения, например в плувни басейни или обществени тоалетни в сервизни зони на магистрали, летища или гари. Мощната комбинация от бързо почистващи повърхностноактивни вещества, фосфорна и солна киселина, както и ефективна защита от корозия за предпазване на металите, почиства цялостно и безопасно помещенията за мляко и доилните зали в селското стопанство. Освен това PressurePro Active Cleaner RM 25 може да се използва в много малки количества и следователно намалява разходите за почистване.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 0,2
Тегло (кг) 10,94
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 188 x 307
Сфера на приложение
  • Почистване на съдове и резервоари
  • Млекодобивни стопанства
  • Санитарни помещения
  • Автоцистерни за хранителни продукти
