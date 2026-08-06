PressurePro RM 25 Активен почистващ препарат - киселинен, 20л

Киселинен основен почистващ препарат за работа с водоструйки. За използване в санитарни помещения и хранително-вкусовата промишленост. Отстранява котлен камък, ръжда, отлагания от бирени и млечни камъни, както и петна от мазнини и белтъци.

Благодарение на широкия си спектър на ефикасност киселинният почистващ препарат PressurePro Active RM 25 на Kärcher може да се използва в многобройни приложения за цялостно почистване с водоструйки. Препаратът отстранява без усилие варовик, ръжда, отлагания от бирен и млечен камък, както и петна от мазнини и белтък. Поради това той е идеален за почистване на вътрешността на резервоари в хранително-вкусовата промишленост, за дълбоко почистване на хладилни складове и хладилни помещения, както и на санитарни помещения, например в плувни басейни или обществени тоалетни в сервизни зони на магистрали, летища или гари. Мощната комбинация от бързо почистващи повърхностноактивни вещества, фосфорна и солна киселина, както и ефективна защита от корозия за предпазване на металите, почиства цялостно и безопасно помещенията за мляко и доилните зали в селското стопанство. Освен това PressurePro Active Cleaner RM 25 може да се използва в много малки количества и следователно намалява разходите за почистване.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло (кг) 21,88
Тегло с опаковката (кг) 22,685
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 230 x 430
Качества
  • Ефективен препарат за водоструйки
  • Отстранява силни замърсявания от котлен камък, ръжда, мазнини и белтъчини
  • Деликатен към материалите
  • Ефективен при всякакви температури
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
PressurePro RM 25 Активен почистващ препарат - киселинен, 20л
PressurePro RM 25 Активен почистващ препарат - киселинен, 20л
PressurePro RM 25 Активен почистващ препарат - киселинен, 20л
PressurePro RM 25 Активен почистващ препарат - киселинен, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
  • Z 20 Съдържа бут-2-ин-1,4-диол. Може да предизвика алергична реакция.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Почистване на съдове и резервоари
  • Млекодобивни стопанства
  • Санитарни помещения
  • Автоцистерни за хранителни продукти
Аксесоари