PressurePro Средство за чистене като пяна, неутрално RM 57, 20л

Средство за чистене като пяна, което запазва материала, предназначено е за чистене на леки замърсявания от масла, мазнини и белтъчини. Стабилният килим от пяна увеличава въздействието на чистенето и добре се измива.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 6,7
Тегло (кг) 20,38
Тегло вкл. Опаковка (кг) 21,573
Размери (Д х Ш х В) (мм) 260 x 237 x 430
Сфера на приложение
  • Млекодобивни стопанства
  • Почистване на повърхности
  • Кухни
  • Основно почистване
