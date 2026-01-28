RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10л

Мощен препарат за основно почистване, отстранява основно упорити замърсявания като масла, мазнини, сажди, замърсявания от кръв и белтъчини. Не образува пяна. Особено подходящ за машинно подопочистване както и за обработка с уреди за почистване на площи.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13,7
Тегло (кг) 11,12
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,829
Размери (Д х Ш х В) (мм) 290 x 190 x 230
RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10л
RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10л
RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10л
RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10л
RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10л
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на пода
  • Почистване на повърхности
Аксесоари