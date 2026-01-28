RM 750 интензивен за основно почистване ASF, NTA-, 10л
Мощен препарат за основно почистване, отстранява основно упорити замърсявания като масла, мазнини, сажди, замърсявания от кръв и белтъчини. Не образува пяна. Особено подходящ за машинно подопочистване както и за обработка с уреди за почистване на площи.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|13,7
|Тегло (кг)
|11,12
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,829
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|290 x 190 x 230
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- Измиване на детайли
- Почистване на пода
- Почистване на повърхности