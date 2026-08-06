RM 91 AGRI Foam Cleaner alkaline, 10л

Почистващият препарат има отлични свойства за разтваряне на мазнините и без усилия премахва органичните материали като тор и мръсотия. Идеален за почистване на навеси за птици, свине и говеда, както и за млечни салони.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло с опаковката (кг) 11,2
Качества
  • има отлични свойства на разтваряне на мазнини и лесно премахва органични материали като тор, мръсотия и остатъци от храна.
  • 100% биоразградим
  • Не уврежда стабилни съоръжения (инхибитори на корозия)
  • Без отрицателни ефекти върху дренажните системи и биогазовите инсталации
RM 91 AGRI Foam Cleaner alkaline, 10л
RM 91 AGRI Foam Cleaner alkaline, 10л
RM 91 AGRI Foam Cleaner alkaline, 10л
RM 91 AGRI Foam Cleaner alkaline, 10л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

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Сфера на приложение
  • Стабилни тела, салони за мляко
  • Почистване на подове и повърхности
  • Санитарни помещения
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