Флоакулант WaterPro RM 847, 1л
За ефективно пречистване и третиране на замърсена вода от измиване на горната част и на двигателите на МПС. Образува големи и филтриращи се люспици.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|1
|Опаковъчна единица (бр.)
|2
|Ниво на pH
|4
|Тегло (кг)
|1,02
|Тегло с опаковката (кг)
|1,143
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|249 x 166 x 238
Качества
- ефективен разделящ агент на полимерна основа за емулсионно-разделящи инсталации (ASA,HDR 555, HDR 777)
- подходящ за повторна употреба на измивна вода към водоструйки.
- Около 75% от активно миещата субстанция остава в рециклираната вода.Така е възможно намалено дозиране на препарат.
- Изключително ефективен
- специално създаден за инсталации на Kärcher
- Без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P391 Съберете разлятото.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
- Рециклиране на вода