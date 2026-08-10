Флоакулант WaterPro RM 847, 1л

За ефективно пречистване и третиране на замърсена вода от измиване на горната част и на двигателите на МПС. Образува големи и филтриращи се люспици.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 2
Ниво на pH 4
Тегло (кг) 1,02
Тегло с опаковката (кг) 1,143
Размери (Д × Ш × В) (мм) 249 x 166 x 238
Качества
  • ефективен разделящ агент на полимерна основа за емулсионно-разделящи инсталации (ASA,HDR 555, HDR 777)
  • подходящ за повторна употреба на измивна вода към водоструйки.
  • Около 75% от активно миещата субстанция остава в рециклираната вода.Така е възможно намалено дозиране на препарат.
  • Изключително ефективен
  • специално създаден за инсталации на Kärcher
  • Без NTA
Флоакулант WaterPro RM 847, 1л
Флоакулант WaterPro RM 847, 1л
Флоакулант WaterPro RM 847, 1л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
  • P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
  • P391 Съберете разлятото.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
  • Рециклиране на вода
Аксесоари