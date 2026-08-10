RM 846 - прах, 20кг

Реагент за отделяне на минерални масла.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (кг) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 8,7
Тегло (кг) 20
Тегло с опаковката (кг) 20,465
Размери (Д × Ш × В) (мм) 750 x 450 x 120
Качества
  • високоефективен агент за ASA 600, HDR 777
  • подходящ за третиране на рециклирани и отпадни води (въглеводород до 100 мг / л)
  • произвежда бистра и висококачествена рециклирана вода
  • изключително бърза флокулация и лесно филтриране
  • отговаря на законовите изисквания за отпадните води
  • Около 50% от активните почистващи субстанции остават в рециклираната водата. Това прави възможно дозирането на по-малко почистващ препарат.
  • под формата на прах
  • специално създаден за инсталации на Kärcher
  • Без NTA
RM 846 - прах, 20кг
RM 846 - прах, 20кг
RM 846 - прах, 20кг
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
Сфера на приложение
  • Рециклиране на вода