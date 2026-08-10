RM 846 - прах, 20кг
Реагент за отделяне на минерални масла.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (кг)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|8,7
|Тегло (кг)
|20
|Тегло с опаковката (кг)
|20,465
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|750 x 450 x 120
Качества
- високоефективен агент за ASA 600, HDR 777
- подходящ за третиране на рециклирани и отпадни води (въглеводород до 100 мг / л)
- произвежда бистра и висококачествена рециклирана вода
- изключително бърза флокулация и лесно филтриране
- отговаря на законовите изисквания за отпадните води
- Около 50% от активните почистващи субстанции остават в рециклираната водата. Това прави възможно дозирането на по-малко почистващ препарат.
- под формата на прах
- специално създаден за инсталации на Kärcher
- Без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
Сфера на приложение
- Рециклиране на вода