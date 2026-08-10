Гъба Power Clean, бяла, 10x6x2,9cm, 12 броя

Гъба за изтриване на замърсявания за дълбоко почистване без химикали.

Изтрива следи от обувки по подове, премахва следи от химикалка, петна от чай и кафе, също така отстранява замърсявания от мебели, кухненски уреди и др. – дълбоко почистване без химикали (тествайте върху чувствителни повърхности преди употреба).

Спецификации

Технически данни

Вид на замърсяването Силно залепнала мръсотия
Ниво на замърсяване Високо
Количество (бр.) 12
Тегло на продукта (кг) 0,03
Тегло на опаковката (кг) 0,036
Размери (Д × Ш × В) (мм) 100 / 60 / 28
Размери, с опаковката (мм) 100 / 60 / 28
Сфера на приложение
  • Почистване на повърхности
  • Повърхност - мокро почистване
  • Повърхност - сухо почистване