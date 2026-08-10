Гъба Power Clean, бяла, 10x6x2,9cm, 12 броя
Гъба за изтриване на замърсявания за дълбоко почистване без химикали.
Изтрива следи от обувки по подове, премахва следи от химикалка, петна от чай и кафе, също така отстранява замърсявания от мебели, кухненски уреди и др. – дълбоко почистване без химикали (тествайте върху чувствителни повърхности преди употреба).
Спецификации
Технически данни
|Вид на замърсяването
|Силно залепнала мръсотия
|Ниво на замърсяване
|Високо
|Количество (бр.)
|12
|Тегло на продукта (кг)
|0,03
|Тегло на опаковката (кг)
|0,036
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|100 / 60 / 28
|Размери, с опаковката (мм)
|100 / 60 / 28
Сфера на приложение
- Почистване на повърхности
- Повърхност - мокро почистване
- Повърхност - сухо почистване