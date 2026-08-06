Гъба за почистване без драскотини, бяла/жълта, 10 бр.

За почистване на чувствителни повърхности без надраскване.

За почистване на чувствителни повърхности без надраскване, универсална употреба, мека гъба от мек материал без абразиви, система от 4 цвята за лесно различаване.

Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 10
Тегло на продукта (кг) 0,014
Тегло на опаковката (кг) 0,156
Размери (Д × Ш × В) (мм) 150 / 70 / 50
Размери, с опаковката (мм) 310 / 210 / 70
Сфера на приложение
  • Повърхност - мокро почистване