Кош за боклук с педал, 30 L
Кош с педал с обем от 30 литра, изработен от дълготрайна, рециклируема пластмаса. Подходящ за чували за боклук с размери 70 × 40 cm. С касета, абсорбираща миризмите.
Издръжливият, устойчив на корозия кош с педал и капацитет от 30 литра е изработен от рециклируема пластмаса (съдържа почти 60% рециклиран материал) и е предназначен за чували за боклук с размери 70 × 40 сантиметра. Удобният крачен педал, изработен от здрав пластмасов механизъм, отваря капака, като по този начин предотвратява необходимостта ръцете да докосват коша за боклук. Всички части са много лесни за поддържане в хигиенично чисто състояние.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PP
|Капацитет (л)
|30
|Цвят
|Бял
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,615
|Тегло на опаковката (кг)
|3,007
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|500 x 360 x 480
|Размери, с опаковката (мм)
|500 x 360 x 480
Сфера на приложение
- Изхвърляне