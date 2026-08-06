Кош за боклук с педал, 30 L

Кош с педал с обем от 30 литра, изработен от дълготрайна, рециклируема пластмаса. Подходящ за чували за боклук с размери 70 × 40 cm. С касета, абсорбираща миризмите.

Издръжливият, устойчив на корозия кош с педал и капацитет от 30 литра е изработен от рециклируема пластмаса (съдържа почти 60% рециклиран материал) и е предназначен за чували за боклук с размери 70 × 40 сантиметра. Удобният крачен педал, изработен от здрав пластмасов механизъм, отваря капака, като по този начин предотвратява необходимостта ръцете да докосват коша за боклук. Всички части са много лесни за поддържане в хигиенично чисто състояние.

Спецификации

Технически данни

Материал PP
Капацитет (л) 30
Цвят Бял
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 2,615
Тегло на опаковката (кг) 3,007
Размери (Д × Ш × В) (мм) 500 x 360 x 480
Размери, с опаковката (мм) 500 x 360 x 480
Кош за боклук с педал, 30 L
Сфера на приложение
  • Изхвърляне