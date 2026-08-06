Издръжливият, устойчив на корозия кош с педал и капацитет от 30 литра е изработен от рециклируема пластмаса (съдържа почти 60% рециклиран материал) и е предназначен за чували за боклук с размери 70 × 40 сантиметра. Удобният крачен педал, изработен от здрав пластмасов механизъм, отваря капака, като по този начин предотвратява необходимостта ръцете да докосват коша за боклук. Всички части са много лесни за поддържане в хигиенично чисто състояние.