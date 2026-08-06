Издръжливият, устойчив на корозия кош с педал и капацитет от 60 литра е изработен от рециклируема пластмаса (съдържа почти 70% рециклиран материал) и е предназначен за чували за боклук с размери 70 × 110 сантиметра. Удобният крачен педал, изработен от здрав пластмасов механизъм, отваря капака, като по този начин предотвратява необходимостта ръцете да докосват коша за боклук. Всички части са много лесни за поддържане в хигиенично чисто състояние.