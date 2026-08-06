Кош за боклук с педал, 60 L
Кош с педал с обем от 60 литра, изработен от дълготрайна, рециклируема пластмаса. Подходящ за чували за боклук с размери 70 × 110 cm. С касета, абсорбираща миризмите.
Издръжливият, устойчив на корозия кош с педал и капацитет от 60 литра е изработен от рециклируема пластмаса (съдържа почти 70% рециклиран материал) и е предназначен за чували за боклук с размери 70 × 110 сантиметра. Удобният крачен педал, изработен от здрав пластмасов механизъм, отваря капака, като по този начин предотвратява необходимостта ръцете да докосват коша за боклук. Всички части са много лесни за поддържане в хигиенично чисто състояние.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PP
|Капацитет (л)
|60
|Цвят
|Бял
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,558
|Тегло на опаковката (кг)
|4,111
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|500 x 360 x 680
|Размери, с опаковката (мм)
|500 x 360 x 680
Сфера на приложение
- Изхвърляне