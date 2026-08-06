Черният почистващ пад на Kärcher е ефективно и компактно помощно средство за интензивно, дълбоко и поддържащо почистване на нетекстилни подове и други неделикатни повърхности, до които няма достъп с почистваща машина. Силно абразивният пад е идеален и за отстраняване на вакса и наслоявания върху малки повърхности, както и в ъгли и по ръбове. За ръчно приложение Kärcher препоръчва използването му с нашия съответен ръчен държач за падове, а за почистване на подове – с нашия държач за пад с шарнир и дръжка.