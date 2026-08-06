Пад, кафяв
Средно абразивен кафяв почистващ пад за отстраняване на замърсявания от нетекстилни подове и други неделикатни повърхности.
Кафявият почистващ пад на Kärcher е ефективно и компактно помощно средство за интензивно, основно и поддържащо почистване на нетекстилни подове и други неделикатни повърхности, до които няма достъп с почистваща машина. Средно абразивният пад е идеален и за отстраняване на вакса и наслоявания върху малки повърхности, както и в ъгли и по ръбове. За ръчно приложение Kärcher препоръчва използването му с нашия съответен ръчен държач за падове, а за почистване на подове – с нашия държач за пад с шарнир и дръжка.
Спецификации
Технически данни
|Вид на замърсяването
|Силно залепнала мръсотия
|Материал
|PA / PET
|Ниво на замърсяване
|Ниско до силно
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,054
|Тегло на опаковката (кг)
|0,069
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|250 / 120 / 15
|Размери, с опаковката (мм)
|250 / 120 / 15
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване