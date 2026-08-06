Пад, кафяв

Средно абразивен кафяв почистващ пад за отстраняване на замърсявания от нетекстилни подове и други неделикатни повърхности.

Кафявият почистващ пад на Kärcher е ефективно и компактно помощно средство за интензивно, основно и поддържащо почистване на нетекстилни подове и други неделикатни повърхности, до които няма достъп с почистваща машина. Средно абразивният пад е идеален и за отстраняване на вакса и наслоявания върху малки повърхности, както и в ъгли и по ръбове. За ръчно приложение Kärcher препоръчва използването му с нашия съответен ръчен държач за падове, а за почистване на подове – с нашия държач за пад с шарнир и дръжка.

Спецификации

Технически данни

Вид на замърсяването Силно залепнала мръсотия
Материал PA / PET
Ниво на замърсяване Ниско до силно
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,054
Тегло на опаковката (кг) 0,069
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 / 120 / 15
Размери, с опаковката (мм) 250 / 120 / 15
Пад, кафяв
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване