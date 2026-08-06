Силно абразивен, зелен почистващ пад за дълбоко и поддържащо почистване на всякакви устойчиви повърхности. Зеленият пад за почистване е универсален и благодарение на компактния си размер е особено подходящ за интензивно почистване на устойчиви подове и повърхности, недостъпни за почистващи машини. За почистване на подове препоръчваме да се използва с нашия съвместим държач за падове с дръжка и шарнир, както и с държача за падове Kärcher с дръжка за ръчно използване върху повърхности.