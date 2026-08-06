Пад, зелен

Зелен, универсален пад за интензивно почистване на подове и повърхности на Kärcher.

Силно абразивен, зелен почистващ пад за дълбоко и поддържащо почистване на всякакви устойчиви повърхности. Зеленият пад за почистване е универсален и благодарение на компактния си размер е особено подходящ за интензивно почистване на устойчиви подове и повърхности, недостъпни за почистващи машини. За почистване на подове препоръчваме да се използва с нашия съвместим държач за падове с дръжка и шарнир, както и с държача за падове Kärcher с дръжка за ръчно използване върху повърхности.

Спецификации

Технически данни

Вид на замърсяването Силно залепнала мръсотия
Материал PET/PA
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,05
Тегло на опаковката (кг) 0,066
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 / 120 / 20
Размери, с опаковката (мм) 250 / 120 / 20
Пад, зелен
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
  • Повърхност - мокро почистване