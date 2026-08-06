Пад, зелен
Зелен, универсален пад за интензивно почистване на подове и повърхности на Kärcher.
Силно абразивен, зелен почистващ пад за дълбоко и поддържащо почистване на всякакви устойчиви повърхности. Зеленият пад за почистване е универсален и благодарение на компактния си размер е особено подходящ за интензивно почистване на устойчиви подове и повърхности, недостъпни за почистващи машини. За почистване на подове препоръчваме да се използва с нашия съвместим държач за падове с дръжка и шарнир, както и с държача за падове Kärcher с дръжка за ръчно използване върху повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Вид на замърсяването
|Силно залепнала мръсотия
|Материал
|PET/PA
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,05
|Тегло на опаковката (кг)
|0,066
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|250 / 120 / 20
|Размери, с опаковката (мм)
|250 / 120 / 20
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване
- Повърхност - мокро почистване