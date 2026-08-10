Изстисквачка Tec wringer - сива
Челюстна изстисквачка с алуминиева дръжка.
Преса за изцеждане на мопове с капаци, джобове и стандартни мопове. Идеална за всякакъв вид замърсявания и повърхности.
Характеристики и предимства
Ефективно: пресата е проектирана с механизъм, който позволява на челюстите на пресата да достигнат основата на пресата, без да е необходима вложка
Дълъг живот на продукта: пресата е проектирана така, че да гарантира дълъг живот на продукта, бестселър на TTS за повече от 20 години
Удобна: двойна дръжка за транспортиране
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|1,636
|Тегло на опаковката (кг)
|1,979
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 230 x 520
|Размери, с опаковката (мм)
|240 x 230 x 520