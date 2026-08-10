Ефективно: пресата е проектирана с механизъм, който позволява на челюстите на пресата да достигнат основата на пресата, без да е необходима вложка

Дълъг живот на продукта: пресата е проектирана така, че да гарантира дълъг живот на продукта, бестселър на TTS за повече от 20 години