Кофа с две отделения с колела 30 L
Система с две кофи с вместимост от 30 л, щадяща гърба преса, дръжка и двоен отвор. За оптимални резултати при почистване благодарение на отделянето на почистващия разтвор от мръсната вода.
Системата с кофи с две отделения от Kärcher позволява постигането на оптимални резултати при почистване на подове в средни и големи обекти, благодарение на полезното отделяне на почистващия разтвор от мръсната вода. Тя е особено лесна за маневриране и транспортиране благодарение на двойната дръжка и големите 80-милиметрови колела. Професионалната преса, както и лостът за изстискване на системата с две кофи, са разположени ергономично и гарантират щадяща гърба работа, подобно на изпускателните отвори за изпразване без необходимост от повдигане на кофата. Гладките повърхности на системата с две кофи са изработени от рециклируем, дълготраен и естествено устойчив на корозия полипропилен и са много лесни за поддържане в хигиенично чисто състояние.
Характеристики и предимства
Екологична структура
- Екологична, дълготрайна и рециклируема версия от полипропилен.
Ергономичен дизайн
- Контейнери с изпускателен отвор за ергономично изпразване без необходимост от повдигане на кофата.
Хигиенична работа
- Лесно, хигиенично изхвърляне на отпадната вода без усилия, благодарение на задния дренажен отвор.
- Оптимални резултати при почистване благодарение на разделянето на почистващия разтвор от мръсната вода
Удобна за гърба изстисквачка
- Оптимално позициониране на пресата и лоста за задействане, което предотвратява натоварването на гърба на потребителя
Лесна поддръжка и грижи
- Гладки повърхности без вдлъбнатини за лесно и хигиенично почистване
Ергономична двойна дръжка
- Ергономична двойна дръжка за лесно транспортиране
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,075
|Тегло на опаковката (кг)
|6,22
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 380 x 910
|Размери, с опаковката (мм)
|580 x 380 x 910
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване