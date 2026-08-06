Системата с кофи с две отделения от Kärcher позволява постигането на оптимални резултати при почистване на подове в средни и големи обекти, благодарение на полезното отделяне на почистващия разтвор от мръсната вода. Тя е особено лесна за маневриране и транспортиране благодарение на двойната дръжка и големите 80-милиметрови колела. Професионалната преса, както и лостът за изстискване на системата с две кофи, са разположени ергономично и гарантират щадяща гърба работа, подобно на изпускателните отвори за изпразване без необходимост от повдигане на кофата. Гладките повърхности на системата с две кофи са изработени от рециклируем, дълготраен и естествено устойчив на корозия полипропилен и са много лесни за поддържане в хигиенично чисто състояние.