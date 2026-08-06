Кофа с две отделения с колела 30 L

Система с две кофи с вместимост от 30 л, щадяща гърба преса, дръжка и двоен отвор. За оптимални резултати при почистване благодарение на отделянето на почистващия разтвор от мръсната вода.

Системата с кофи с две отделения от Kärcher позволява постигането на оптимални резултати при почистване на подове в средни и големи обекти, благодарение на полезното отделяне на почистващия разтвор от мръсната вода. Тя е особено лесна за маневриране и транспортиране благодарение на двойната дръжка и големите 80-милиметрови колела. Професионалната преса, както и лостът за изстискване на системата с две кофи, са разположени ергономично и гарантират щадяща гърба работа, подобно на изпускателните отвори за изпразване без необходимост от повдигане на кофата. Гладките повърхности на системата с две кофи са изработени от рециклируем, дълготраен и естествено устойчив на корозия полипропилен и са много лесни за поддържане в хигиенично чисто състояние.

Характеристики и предимства
Екологична структура
  • Екологична, дълготрайна и рециклируема версия от полипропилен.
Ергономичен дизайн
  • Контейнери с изпускателен отвор за ергономично изпразване без необходимост от повдигане на кофата.
Хигиенична работа
  • Лесно, хигиенично изхвърляне на отпадната вода без усилия, благодарение на задния дренажен отвор.
  • Оптимални резултати при почистване благодарение на разделянето на почистващия разтвор от мръсната вода
Удобна за гърба изстисквачка
  • Оптимално позициониране на пресата и лоста за задействане, което предотвратява натоварването на гърба на потребителя
Лесна поддръжка и грижи
  • Гладки повърхности без вдлъбнатини за лесно и хигиенично почистване
Ергономична двойна дръжка
  • Ергономична двойна дръжка за лесно транспортиране
Спецификации

Технически данни

Материал PP
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 5,075
Тегло на опаковката (кг) 6,22
Размери (Д × Ш × В) (мм) 580 x 380 x 910
Размери, с опаковката (мм) 580 x 380 x 910
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
Аксесоари