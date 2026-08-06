Количка Nickita Tec 25 L

Количка с две кофи с пластмасова странична дръжка, цветна основна рамка и преса Tec, 2 кофи със синя/червена дръжка за носене и въртящи се колела ø 80 mm с предпазители срещу удар.

Количка с две кофи и професионална челюстна преса. Идеална за почистване в средни и големи обекти, където е необходимо често изпиране на мопа.

Характеристики и предимства
Ергономичен дизайн
  • Ергономичност: пресата за моп е разположена по-високо от другите преси, като по този начин се предотвратява ненужното натоварване на гърба
Лесно управление
  • Практична: лека и компактна, за да се улесни ръчното пренасяне при почистване
Лека и здрава
  • Основа от една част за ниско тегло и максимална здравина.
Спецификации

Технически данни

Материал PP
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 6,209
Тегло на опаковката (кг) 7,679
Размери (Д × Ш × В) (мм) 745 x 380 x 870
Размери, с опаковката (мм) 745 x 380 x 870
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
Аксесоари