Количка Nickita Tec 25 L
Количка с две кофи с пластмасова странична дръжка, цветна основна рамка и преса Tec, 2 кофи със синя/червена дръжка за носене и въртящи се колела ø 80 mm с предпазители срещу удар.
Количка с две кофи и професионална челюстна преса. Идеална за почистване в средни и големи обекти, където е необходимо често изпиране на мопа.
Характеристики и предимства
Ергономичен дизайн
- Ергономичност: пресата за моп е разположена по-високо от другите преси, като по този начин се предотвратява ненужното натоварване на гърба
Лесно управление
- Практична: лека и компактна, за да се улесни ръчното пренасяне при почистване
Лека и здрава
- Основа от една част за ниско тегло и максимална здравина.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,209
|Тегло на опаковката (кг)
|7,679
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|745 x 380 x 870
|Размери, с опаковката (мм)
|745 x 380 x 870
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване