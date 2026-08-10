Количка с кофи Nickita Tec с два Lampo държача 2 x 15 L

Nickita Tec с два държача за моп LAMPO и 2 кофи по 15 литра е количка с две кофи, изработена от 26% рециклирана пластмаса¹⁾. В комплекта са преса Tec и 80 mm въртящи се колела.

Практичната Nickita Tec, оборудвана с два държача LAMPO и 2 кофи по 15 литра, е количка с две кофи, изработена от 26% рециклирана пластмаса, идеална за ефективно почистване на големи площи. Снабдена с професионална челюстна преса и ергономичен дизайн, тя позволява 30% по-голяма ефективност на силата при изстискване. Ергономичната конструкция осигурява комфортна работа, докато здравата, монолитна рамка прави транспортирането лесно. Системата LAMPO позволява бърза и хигиенична смяна на инструментите. Оборудването включва пластмасова странична дръжка, преса Tec, цветна основна рамка с два държача LAMPO, 2 кофи по 15 литра със синя и червена дръжка и 80-милиметрови колелца със защита срещу удар.

Характеристики и предимства
Продуктивна работа
  • Челюстната преса намалява консумацията на енергия с 30%.
Лесно управление
  • Практичност: лека и компактна, за да се улесни ръчната работа при почистване.
Устойчиви характеристики
  • Създадена с 26% рециклирана пластмаса¹⁾.
  • Здрава и компактна основна рамка, идеална за ежедневни приложения за почистване.
  • Почиствайте всичко само с един телескопичен удължител: системата на държачите LAMPO позволява бърза смяна.
Лека и здрава
  • Основа от една част за ниско тегло и максимална здравина.
Икономия на време
  • Максимален натиск при изстискване без вложки.
Спецификации

Технически данни

Материал PP
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 6,619
Тегло на опаковката (кг) 8,01
Размери (Д × Ш × В) (мм) 655 x 480 x 870
Размери, с опаковката (мм) 655 x 480 x 870

¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

Оборудване

  • LAMPO връзка
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
Аксесоари