Количка с кофи Nickita Tec с два Lampo държача 2 x 15 L
Nickita Tec с два държача за моп LAMPO и 2 кофи по 15 литра е количка с две кофи, изработена от 26% рециклирана пластмаса¹⁾. В комплекта са преса Tec и 80 mm въртящи се колела.
Практичната Nickita Tec, оборудвана с два държача LAMPO и 2 кофи по 15 литра, е количка с две кофи, изработена от 26% рециклирана пластмаса, идеална за ефективно почистване на големи площи. Снабдена с професионална челюстна преса и ергономичен дизайн, тя позволява 30% по-голяма ефективност на силата при изстискване. Ергономичната конструкция осигурява комфортна работа, докато здравата, монолитна рамка прави транспортирането лесно. Системата LAMPO позволява бърза и хигиенична смяна на инструментите. Оборудването включва пластмасова странична дръжка, преса Tec, цветна основна рамка с два държача LAMPO, 2 кофи по 15 литра със синя и червена дръжка и 80-милиметрови колелца със защита срещу удар.
Характеристики и предимства
Продуктивна работа
- Челюстната преса намалява консумацията на енергия с 30%.
Лесно управление
- Практичност: лека и компактна, за да се улесни ръчната работа при почистване.
Устойчиви характеристики
- Създадена с 26% рециклирана пластмаса¹⁾.
- Здрава и компактна основна рамка, идеална за ежедневни приложения за почистване.
- Почиствайте всичко само с един телескопичен удължител: системата на държачите LAMPO позволява бърза смяна.
Лека и здрава
- Основа от една част за ниско тегло и максимална здравина.
Икономия на време
- Максимален натиск при изстискване без вложки.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,619
|Тегло на опаковката (кг)
|8,01
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|655 x 480 x 870
|Размери, с опаковката (мм)
|655 x 480 x 870
¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.
Оборудване
- LAMPO връзка
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване