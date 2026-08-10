Практичната Nickita Tec, оборудвана с два държача LAMPO и 2 кофи по 15 литра, е количка с две кофи, изработена от 26% рециклирана пластмаса, идеална за ефективно почистване на големи площи. Снабдена с професионална челюстна преса и ергономичен дизайн, тя позволява 30% по-голяма ефективност на силата при изстискване. Ергономичната конструкция осигурява комфортна работа, докато здравата, монолитна рамка прави транспортирането лесно. Системата LAMPO позволява бърза и хигиенична смяна на инструментите. Оборудването включва пластмасова странична дръжка, преса Tec, цветна основна рамка с два държача LAMPO, 2 кофи по 15 литра със синя и червена дръжка и 80-милиметрови колелца със защита срещу удар.