Мобилна кофа с преса Action Pro D

Количка с кофа с две камери, двоен клапан и преса, в един цвят, с въртящи се колела ø 80 mm.

Количка с кофа с две секции и ергономична ролкова преса за изцеждане на мопа. Идеална за почистване на средни и големи обекти.

Характеристики и предимства
Ергономичност: пресата за моп е разположена по-високо от другите преси, като по този начин се предотвратява ненужното натоварване на гърба
Гладки повърхности без вдлъбнатини за лесно и хигиенично почистване
Ергономична двойна дръжка за лесно транспортиране
С 3-степенна настройка на нивото на влажност на мопа.
Спецификации

Технически данни

Материал PP
Количество (бр.) 1
Тегло без аксесоари (кг) 6,36
Тегло на опаковката (кг) 7,841
Размери (Д × Ш × В) (мм) 600 x 380 x 970
Размери, с опаковката (мм) 600 x 380 x 970
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
Аксесоари