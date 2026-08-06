Мобилна кофа с преса Action Pro D
Количка с кофа с две камери, двоен клапан и преса, в един цвят, с въртящи се колела ø 80 mm.
Количка с кофа с две секции и ергономична ролкова преса за изцеждане на мопа. Идеална за почистване на средни и големи обекти.
Характеристики и предимства
Ергономичност: пресата за моп е разположена по-високо от другите преси, като по този начин се предотвратява ненужното натоварване на гърба
Гладки повърхности без вдлъбнатини за лесно и хигиенично почистване
Ергономична двойна дръжка за лесно транспортиране
С 3-степенна настройка на нивото на влажност на мопа.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PP
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,36
|Тегло на опаковката (кг)
|7,841
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|600 x 380 x 970
|Размери, с опаковката (мм)
|600 x 380 x 970
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване