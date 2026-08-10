Държач за шина с перо Solaris

Полиамидна подвижна дръжка, със заключващ лост.

Характеристики и предимства
Ергономична ръкохватка
  • Инструментът се държи идеално в ръката благодарение на гумираната и ергономично оформена дръжка.
  • Закрепва се сигурно към телескопични удължители със системата за бърза смяна LAMPO.
Висока степен на удобство за ползване
  • 30% по-лесно отваряне на блокиращата пластина в сравнение с конвенционалните шини за прозорци.
  • Главата може да се завърта на 75° в двете посоки и да се фиксира под всеки ъгъл.
  • Дизайн, спестяващ време при смяна на перата: заключващият лост позволява бърза смяна, без да се налага разхлабване на направляващата шина.
Спецификации

Технически данни

Материал PA / Гума / POM
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,124
Тегло на опаковката (кг) 0,142
Размери (Д × Ш × В) (мм) 45 x 25 x 90
Размери, с опаковката (мм) 45 x 25 x 90

Оборудване

  • LAMPO връзка
  • Италианска резба
Сфера на приложение
  • Прозорци
Аксесоари