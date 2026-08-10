Държач за шина с перо Solaris
Полиамидна подвижна дръжка, със заключващ лост.
Характеристики и предимства
Ергономична ръкохватка
- Инструментът се държи идеално в ръката благодарение на гумираната и ергономично оформена дръжка.
- Закрепва се сигурно към телескопични удължители със системата за бърза смяна LAMPO.
Висока степен на удобство за ползване
- 30% по-лесно отваряне на блокиращата пластина в сравнение с конвенционалните шини за прозорци.
- Главата може да се завърта на 75° в двете посоки и да се фиксира под всеки ъгъл.
- Дизайн, спестяващ време при смяна на перата: заключващият лост позволява бърза смяна, без да се налага разхлабване на направляващата шина.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PA / Гума / POM
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,124
|Тегло на опаковката (кг)
|0,142
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|45 x 25 x 90
|Размери, с опаковката (мм)
|45 x 25 x 90
Оборудване
- LAMPO връзка
- Италианска резба
Сфера на приложение
- Прозорци