Микрофибърен моп за стъкла с абразивен пад 35 cm

Микрофибърен моп за стъкла с абразивен пад.

Моп за всички държачи за мопове за прозорци на Kärcher. Идеален за традиционна употреба.

Характеристики и предимства
Висококачествен моп за прозорци
  • Едностранна почистваща подложка за отстраняване на упорити замърсявания.
  • Късите изтриващи влакна осигуряват почистване без остатъци и следи.
Спецификации

Технически данни

Работна ширина (см) 35
Текстилен материал PET
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,05
Тегло на опаковката (кг) 0,069
Дължина (мм) 390
Размери, с опаковката (мм) 390 x 10 x 65
Сфера на приложение
  • Прозорци