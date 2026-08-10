Микрофибърен моп за стъкла с абразивен пад 45 cm
Микрофибърен моп за стъкла с абразивен пад.
Моп за всички държачи за мопове за прозорци на Kärcher. Идеален за традиционна употреба.
Характеристики и предимства
Висококачествен моп за прозорци
- Едностранна почистваща подложка за отстраняване на упорити замърсявания.
- Късите изтриващи влакна осигуряват почистване без остатъци и следи.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина (см)
|45
|Текстилен материал
|PET
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,06
|Тегло на опаковката (кг)
|0,078
|Дължина (мм)
|490
|Размери, с опаковката (мм)
|490 x 10 x 65
Сфера на приложение
- Прозорци