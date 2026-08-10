Моп за прозорци микрофибър с влакна 35 cm

Микрофибърен моп за миене на прозорци с абразивни влакна, висока ефективност при отстраняване на замърсявания.

Система за почистване на стъкла с моп и гумено перо. Идеална за традиционна употреба.

Характеристики и предимства
Ефективен срещу мръсотия
  • Ефективен срещу леко засъхнала мръсотия благодарение на интегрираните дълги абразивни влакна.
  • Късите изтриващи влакна осигуряват почистване без остатъци и следи.
Висококачествен моп за прозорци
  • Дълга автономност на почистване благодарение на високата абсорбция.
Спецификации

Технически данни

Работна ширина (см) 35
Текстилен материал PET/PA
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,065
Тегло на опаковката (кг) 0,084
Дължина (мм) 350
Размери, с опаковката (мм) 350 x 65 x 10
Сфера на приложение
  • Прозорци