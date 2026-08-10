Моп за прозорци микрофибър с влакна 35 cm
Микрофибърен моп за миене на прозорци с абразивни влакна, висока ефективност при отстраняване на замърсявания.
Система за почистване на стъкла с моп и гумено перо. Идеална за традиционна употреба.
Характеристики и предимства
Ефективен срещу мръсотия
- Ефективен срещу леко засъхнала мръсотия благодарение на интегрираните дълги абразивни влакна.
- Късите изтриващи влакна осигуряват почистване без остатъци и следи.
Висококачествен моп за прозорци
- Дълга автономност на почистване благодарение на високата абсорбция.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина (см)
|35
|Текстилен материал
|PET/PA
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,065
|Тегло на опаковката (кг)
|0,084
|Дължина (мм)
|350
|Размери, с опаковката (мм)
|350 x 65 x 10
Сфера на приложение
- Прозорци