За почистване без ивици: твърдата, 92-сантиметрова резервна гума за V-образна шина от Kärcher. Специалната форма и вулканизацията надеждно гарантират отлични резултати при почистване и дълъг експлоатационен живот. Може да се използва с всички V-образни шини от неръждаема стомана на Kärcher.