Резервна гума за V-образна шина, 92 cm, 10 броя
Твърда, 92 см дълга, резервна гума за V-образна шина от Kärcher. Може да се използва с всички V-образни шини от неръждаема стомана на Kärcher.
За почистване без ивици: твърдата, 92-сантиметрова резервна гума за V-образна шина от Kärcher. Специалната форма и вулканизацията надеждно гарантират отлични резултати при почистване и дълъг експлоатационен живот. Може да се използва с всички V-образни шини от неръждаема стомана на Kärcher.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|Стирен-бутадиенов каучук
|Количество (бр.)
|10
|Тегло на продукта (кг)
|0,056
|Тегло на опаковката (кг)
|0,569
|Дължина (мм)
|920
|Размери, с опаковката (мм)
|920 x 19 x 20
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Прозорци