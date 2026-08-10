Резервна гума за V-образна шина, 92 cm, 10 броя

Твърда, 92 см дълга, резервна гума за V-образна шина от Kärcher. Може да се използва с всички V-образни шини от неръждаема стомана на Kärcher.

За почистване без ивици: твърдата, 92-сантиметрова резервна гума за V-образна шина от Kärcher. Специалната форма и вулканизацията надеждно гарантират отлични резултати при почистване и дълъг експлоатационен живот. Може да се използва с всички V-образни шини от неръждаема стомана на Kärcher.

Спецификации

Технически данни

Материал Стирен-бутадиенов каучук
Количество (бр.) 10
Тегло на продукта (кг) 0,056
Тегло на опаковката (кг) 0,569
Дължина (мм) 920
Размери, с опаковката (мм) 920 x 19 x 20
Сфера на приложение
  • Прозорци