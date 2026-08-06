Стъргалка с къса дръжка и острие

Малка метална стъргалка от Kärcher. С острие, защитен капак и къса дръжка. Предлагат се резервни остриета, подходяща за използване с алуминиева телескопична дръжка.

Спецификации

Технически данни

Програма STANDARD / CLASSIC
Материал PP / Стомана / Неръждаема стомана
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,156
Тегло на опаковката (кг) 0,168
Размери (Д х Ш ) (мм) 105 x 230
Размери, с опаковката (мм) 105 x 230 x 30

Оборудване

  • LAMPO връзка
  • Италианска резба
Стъргалка с къса дръжка и острие
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Прозорци
  • Под - сухо почистване
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