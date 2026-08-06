Стъргалка с къса дръжка и острие
Малка метална стъргалка от Kärcher. С острие, защитен капак и къса дръжка. Предлагат се резервни остриета, подходяща за използване с алуминиева телескопична дръжка.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD / CLASSIC
|Материал
|PP / Стомана / Неръждаема стомана
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,156
|Тегло на опаковката (кг)
|0,168
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|105 x 230
|Размери, с опаковката (мм)
|105 x 230 x 30
Оборудване
- LAMPO връзка
- Италианска резба
Сфера на приложение
- Прозорци
- Под - сухо почистване