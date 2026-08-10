Държач за моп за стъкла фиксиран Astro 35 cm

Алуминиев фиксиран държач за моп за прозорци с Lampo система за свързване.

Фиксиран държач за моп за прозорци с алуминиева шина. Идеален за професионална употреба.

Характеристики и предимства
Ергономична ръкохватка
  • Инструментът се държи идеално в ръката благодарение на гумираната и ергономично оформена дръжка.
  • Закрепва се сигурно към телескопични удължители със системата за бърза смяна LAMPO.
Здрав и лек
  • Пластмасовата дръжка с алуминиева Т-образна греда осигурява ниско общо тегло за лесна работа.
  • Издръжлив и стабилен по размери дори под натоварване.
Изключителен почистващ резултат
  • Равномерно разпределение на налягането за оптимална ефективност на почистването.
  • Комбинира се с телескопичен удължител за лесно почистване на високи повърхности.
Спецификации

Технически данни

Работна ширина (см) 35
Материал Алуминий / PP / гума / PA
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,15
Тегло на опаковката (кг) 0,169
Дължина (мм) 350
Размери, с опаковката (мм) 350 x 25 x 190

Оборудване

  • LAMPO връзка
  • Италианска резба
Сфера на приложение
  • Прозорци
Аксесоари