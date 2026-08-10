Държач за моп за стъкла подвижен Astro 45 cm
Алуминиев подвижен държач за моп за прозорци с Lampo система за свързване.
Подвижен държач за моп за прозорци с алуминиева шина. Идеален за професионална употреба.
Характеристики и предимства
Ергономична ръкохватка
- Инструментът се държи идеално в ръката благодарение на гумираната и ергономично оформена дръжка.
- Закрепва се сигурно към телескопични удължители със системата за бърза смяна LAMPO.
Здрав и лек
- Пластмасовата дръжка с алуминиева Т-образна греда осигурява ниско общо тегло за лесна работа.
- Издръжлив и стабилен по размери дори под натоварване.
Изключителен почистващ резултат
- Равномерно разпределение на налягането за оптимална ефективност на почистването.
- Въртящата се под 75° Т-образна греда осигурява особено ефективно почистване в комбинация с телескопични удължители.
- Комбинира се с телескопичен удължител за лесно почистване на високи повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина (см)
|45
|Материал
|Алуминий / PP / гума / PA
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,17
|Тегло на опаковката (кг)
|0,188
|Дължина (мм)
|450
|Размери, с опаковката (мм)
|450 x 25 x 190
Оборудване
- LAMPO връзка
- Италианска резба
Сфера на приложение
- Прозорци