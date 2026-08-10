Ъглов шарнир Lampo, D21 mm

Ъглово съединение с LAMPO връзка за използване на телескопични удължители.

Съединение с италианска резба. Идеално за регулиране на наклона на инструменти с фиксиран ъгъл.

Характеристики и предимства
Възможности за променливо регулиране
  • Регулиране на съединението от 0 до 225° на стъпки от 15° с едно натискане на бутон.
  • Настройката на ъгъла винаги позволява оптимален ъгъл на действие за работа без ивици с телескопични удължители.
  • Изключително бързо закрепване на почистващите инструменти.
Спецификации

Технически данни

Материал POM / PA
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,11
Тегло на опаковката (кг) 0,122
Размери (Д × Ш × В) (мм) 150 x 30 x 20
Размери, с опаковката (мм) 150 x 30 x 20

Оборудване

  • LAMPO връзка
  • Италианска резба
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Прозорци