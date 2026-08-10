Ъглово съединение за дръжка Lampo D23mm
Ъглово съединение с LAMPO връзка за използване на дръжки за мопове.
Съединение с италианска резба. Идеално за регулиране на наклона на инструменти с фиксиран ъгъл.
Характеристики и предимства
Възможности за променливо регулиране
- Регулиране на съединението от 0 до 225° на стъпки от 15° с едно натискане на бутон.
- Настройката на ъгъла винаги позволява оптимален ъгъл на действие за работа без ивици с телескопични удължители.
- Изключително бързо закрепване на почистващите инструменти.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|PA / POM
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,109
|Тегло на опаковката (кг)
|0,122
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|150 x 30 x 20
|Размери, с опаковката (мм)
|150 x 30 x 20
Оборудване
- LAMPO връзка
- Италианска резба
Съвместими уреди
Актуални продукти
- Classic alu handle 140cm D23 mm
- Classic telescope handle 97-184cm D23mm
- Алуминиева дръжка 140 cm / D23 mm
- Държач за V-образна шина с перо, мек захват
- Държач за моп за миене на прозорци Astro, 25 cm
- Държач за моп за миене на прозорци Astro, 35 cm
- Държач за моп за миене на прозорци Astro, 45 cm
- Държач за моп за стъкла подвижен Astro 35 cm
- Държач за моп за стъкла подвижен Astro 45 cm
- Държач за моп за стъкла фиксиран Astro 35 cm
- Държач за моп за стъкла фиксиран Astro 45 cm
- Държач за шина с перо Elios
- Държач за шина с перо Solaris
- Комплект Astro държач за моп с моп (Lampo) 35 cm
- Комплект Astro държач за моп с моп (Lampo) 45 cm
- Подвижен държач за моп за прозорци Astro Lampo 25cm
- Телескопична дръжка 97-184 cm
- Телескопична дръжка мини 56-93 cm
Сфера на приложение
- Прозорци