Телескопичен удължител 2 x 125 cm Asta Lampo

Телескопичен алуминиев удължител с D21mm и адаптер Jack Lampo - в 2 части.

Телескопичен удължител за почистване на високи места. Идеален за почистване на открито и за високо разположени повърхности.

Спецификации

Технически данни

Дължина на дръжката (мм) 2500
Материал Алуминий / PP / PC / PC, усилено със стъклени влакна
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 1
Тегло на опаковката (кг) 1,18
Размери (Д × Ш × В) (мм) 2500 x 21 x 2500
Размери, с опаковката (мм) 2500 x 21 x 2500

Оборудване

  • LAMPO връзка
  • Италианска резба
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Прозорци