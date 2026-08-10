Телескопичен удължител 2 x 125 cm Asta Lampo
Телескопичен алуминиев удължител с D21mm и адаптер Jack Lampo - в 2 части.
Телескопичен удължител за почистване на високи места. Идеален за почистване на открито и за високо разположени повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Дължина на дръжката (мм)
|2500
|Материал
|Алуминий / PP / PC / PC, усилено със стъклени влакна
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|1
|Тегло на опаковката (кг)
|1,18
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|2500 x 21 x 2500
|Размери, с опаковката (мм)
|2500 x 21 x 2500
Оборудване
- LAMPO връзка
- Италианска резба
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Прозорци